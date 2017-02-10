Насалик заверил, что морозы проблем с энергетикой не создали

Об этом в четверг вечером, 9 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Он пояснил, что сейчас на улице минус 20, а у нам никаких проблем с электричеством нет.

При этом министр заверил, что за два последних года производство угля в Украине снизилось вдвое, в связи с чем правительство разработало на 2017 год программу рост производства угля на 40-70%. Министр также отметил, что за восемь месяцев производство атомной энергии выросло с 47% до 60%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Игорь Насалик заявил, что из-за блокады активистами Донбасса могут возобновится веерные отключения. Теплоэлектростанции перестанут получать антрацит и не смогут производить электроэнергию.

Если будет полностью перекрыта зона АТО в определенный период у нас будет адаптация, и мы перейдем к веерным отключениям и ограничению в энергосистеме, - пояснил министр.