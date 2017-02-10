Наличный доллар в продаже упал до 27,52 гривен

Наличный евро потерял семь копеек. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 27,52 гривен, в евро продается по 29,50 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,70-27,47, продажи 27,35-27,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,0306, продажи - 27,5173 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,00-29,27, продажи - 29,20-30,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,6903, продажи - 29,5036 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,600, продажи - 4,550-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,255, продажи - 4,689 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 9 февраля, наличный доллар понизился на 11 копеек. Наличный евро также потерял 13 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,55 гривен, а евро можно было купить по 29,57 гривен.