Литва выделит для Авдеевки 80 тысяч евро

Так, Литва намерена выделить 80 тыс. евро - на гуманитарную помощь Авдеевке (Донецкая область), которая пострадала от обстрелов террористов. Об этом поведал министр МИД Литвы Линас Линкявичюс, который прибыл в Авдеевку с визитом.

Сегодня, по его словам, выделили 40 тыс. евро на лекарства через Красный крест. Также, как и обещал премьер, будет выделено еще 40 тыс. евро на то, в чем нуждается Авдеевка. Скорее всего, это строительные материалы и генераторы – подчеркнул министр. Также сообщается, что в результате обстрелов Авдеевки уже погибли более 30 человек.

Как сообщал УРА-Информ, по Авдеевке было выпущено уже 7,5 тысяч боеприпасов.