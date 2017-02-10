16:40 10.02.2017 | Экономика | Новости
100159906:mysnichenko

Литва выделит для Авдеевки 80 тысяч евро

Линас Линкявичюс подчеркнул необходимость оказать жителям Авдеевки помощь.

Литва выделит для Авдеевки 80 тысяч евро

Так, Литва намерена выделить 80 тыс. евро - на гуманитарную помощь Авдеевке (Донецкая область), которая пострадала от обстрелов террористов. Об этом поведал министр МИД Литвы Линас Линкявичюс, который прибыл в Авдеевку с визитом.

Сегодня, по его словам, выделили 40 тыс. евро на лекарства через Красный крест. Также, как и обещал премьер, будет выделено еще 40 тыс. евро на то, в чем нуждается Авдеевка. Скорее всего, это строительные материалы и генераторы – подчеркнул министр. Также сообщается, что в результате обстрелов Авдеевки уже погибли более 30 человек.

Как сообщал УРА-Информ, по Авдеевке было выпущено уже 7,5 тысяч боеприпасов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив