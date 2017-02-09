15:27 09.02.2017 | Экономика | Новости
100159819:Rakova

Товары из Беларуси будут усиленно отслеживаться Россельхознадзором

Вся продукция, поставляемая из Беларуси, будет отслеживаться в усиленном режиме.

Товары из Беларуси будут усиленно отслеживаться Россельхознадзором

При этом контроль начнется от границы до пункта реализации, передает пресс-служба Россельхознадзора.

"Россельхознадзор выражает глубокую озабоченность, связанную с увеличением попыток ввоза в Россию с территории Белоруссии животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности… С этой целью Россельхознадзор по просьбе белорусской стороны вводит прослеживаемость продукции от пункта пересечения административной границы до места реализации", – гласит публикация.

При этом в Беларуси заявляют, что сомнительная продукция – это фальсификат, который делают на территории России, а не настоящие белорусские товары.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что связи между странами нужно укреплять.


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