13:31 09.02.2017 | Экономика | Новости
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Россия возвращается к продуктовым карточкам

В 2017 г. в России введут в обращение продуктовые карточки с баллами.

Россия возвращается к продуктовым карточкам

Данная программа обойдется стране в 240 млрд руб. Карты дадут возможность малообеспеченным гражданам купить продукты, которые они не могли себе позволить ранее: свежее мясо, овощи и рыбу. Накопительной системы на этих карточках не будет, не потраченные баллы будут "сгорать".

Согласно мнению экспертов, программа эта выглядит странно. Они полагают, что вопросом обязано заниматься не министерство промышленности, а министерство труда и соцзащиты. Задумка Минпромторга похожа на американскую Food Stamp Program (программа льготной покупки еды), когда предоставляют ограниченные по потреблению талоны, по которым можно приобрести продукты.

Как сообщал УРА-Информ, ранее мэр Киева Виталий Кличко заверил, что льготники смогут ездить на метро по " Карточке киевлянина" бесплатно.


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