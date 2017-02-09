19:30 09.02.2017 | Экономика | Новости
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Решение МВФ по Украине ждут "в ближайшие недели"

Решение МВФ относительно завершения обзора украинской антикризисной программы ждут в ближайшие недели.

Решение МВФ по Украине ждут

Речь – о решении, необходимом для выделения Украине кредитного транша, и оно ожидается "в ближайшие недели". Об этом поведал представитель МВФ Джерри Райс.

Так, на вопрос о том, что именно сдерживает завершение осмотра и не связано ли завершение с возражениями власти Украины в вопросе повышения пенсионного возраста, представитель МВФ ответил, что власть в Киеве "согласна с необходимостью пенсионной реформы". По его словам, рассматриваются "все варианты", в т.ч. возможность "более длительной занятости, а также более позднего выхода на пенсию".

Как сообщал УРА-Информ, МВФ пока не планирует рассматривать выделение очередного транша Украине.


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