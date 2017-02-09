15:38 09.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МВФ пока не будет рассматривать выделение Украине очередного транша

В графике заседаний представителей МВФ Украина пока отсутствует.

МВФ пока не будет рассматривать выделение Украине очередного транша

Так, Совет директоров валютного фонда пока что не намерена рассматривать вопрос относительно выделения Украине очередного транша макроэкономической помощи в один млрд долл. - согласно программе финансирования EFF. Об этом говорит график заседаний, обнародованный на сайте МВФ.

Согласно данным фонда, в этом графике заседаний на неделю планируют консультации с правительством Мальты, а также мониторинг экономики в Португалии. Но заседаний по Украине в расписании нет. Как известно, ранее министр финансов Александр Данилюк анонсировал завершение переговоров с МВФ по вопросу нового транша.

Как сообщал УРА-Информ, МВФ намерен и дальше сотрудничать с Украиной.


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