МВФ пока не будет рассматривать выделение Украине очередного транша

Так, Совет директоров валютного фонда пока что не намерена рассматривать вопрос относительно выделения Украине очередного транша макроэкономической помощи в один млрд долл. - согласно программе финансирования EFF. Об этом говорит график заседаний, обнародованный на сайте МВФ.

Согласно данным фонда, в этом графике заседаний на неделю планируют консультации с правительством Мальты, а также мониторинг экономики в Португалии. Но заседаний по Украине в расписании нет. Как известно, ранее министр финансов Александр Данилюк анонсировал завершение переговоров с МВФ по вопросу нового транша.

Как сообщал УРА-Информ, МВФ намерен и дальше сотрудничать с Украиной.