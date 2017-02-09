02:00 09.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин одобрил финансовый план "Укргидроэнерго"

Кабмин уже одобрил финансовый план ОАО "Укргидроэнерго" на 2017 г.

Кабмин одобрил финансовый план

План одобрен с чистой прибылью на уровне 1,98 млрд грн. - сообщила пресс-служба данной компании. Согласно сообщению пресс-службы, в финансовый план Укргидроэнерго было заложено получение чистой прибыли в объеме 1,987 млрд грн. –то есть на 765,3 млн грн либо на 62,6% больше планового показателя 2016 г.

При этом - как отметили в данной компании, поступления налогов и сборов в бюджеты страны запланированы в объеме 1,944 млрд грн. - это больше на 403,5 млнгрн либо на 26,2% - по сравнению с плановым показателем 2016 г.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине подорожала промышленная продукция


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