Гройсман призвал мировых партнеров составить план восстановления Украины

По его словам, это позволит ускорить необходимые изменения в стране. Как сообщает пресс-служба украинского правительства, во время конференции Гройсман напомнил, что в 2014 году Европейский Союз и доноры предложили Украине "Маршал-план", а в феврале 2015 года планировалась большая донорская конференция и велась подготовка плана восстановления для Украины.

Однако предложенный план не был воплощен, поскольку запланированная конференция не состоялась и не были приняты ожидаемые решения, - отметил украинский премьер, добавив, что по его мнению к этому вопросу надо вернуться. Этот план мы можем создать вместе, чтобы совместными усилиями ускорить трансформацию, изменения, восстановить секторы, которые сегодня поражены, - подытожил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 9-10 февраля находится в Брюсселе с визитом.