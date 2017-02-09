Гройсман договорился с Ципрасом о возобновлении торгово-экономического сотрудничества

Во время встречи главы правительств договорились возобновить работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества для активизации сотрудничества стран в экономической сфере. Как сообщает пресс-служба украинского Кабинета министров, одной из тем переговоров стал вопрос экономического сотрудничества.

При этом Гройсман отметил, что премьер Греции внес ряд предложения, которые с точки зрения заседания межправительственной комиссии, можно будет развивать.

В свою очередь Ципрас отметил, что Греция заинтересована в углублении взаимодействия между странами, в частности, в развитии сотрудничества с причерноморскими регионами Украины, что обусловлено ее историческими, культурными и экономическими связями с этими регионами, подчеркнул Ципрас.

В четверг в Киеве состоится украинско-греческий бизнес-форум и мы верим, что он станет толчком к укреплению отношений в экономической сфере, - подчеркнул премьер Греческой Республики.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в среду в Украину с визитом приьыл премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Он пробудет в Киеве два дня и планирует провести ряд встреч.

В рамках своего визита в Украину глава правительства Греции намерен встретится в руководством страны, а также проведет встречу с греческой диаспорой.