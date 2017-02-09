Доллар в обменниках понизился до 27,55 гривен

Наличный евро также потерял 13 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,55 гривен, а евро можно купить по 29,57 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,70-27,45, продажи 27,39-27,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,0561, продажи - 27,5463 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,00-29,26, продажи - 29,20-29,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,7101, продажи - 29,5739 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,580, продажи - 4,550-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,225, продажи - 4,680 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 8 февраля, наличный доллар понизился на четыре копейки. Наличный евро потерял 11 копеек. Таким образом, вчера доллар можно было купить по 27,66 гривен, а евро продавался по 29,70 гривен.