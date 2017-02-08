В Украине зарплатная задолженность составила 1,8 миллиарда гривен

Это - на 4,8% меньше, чем на такую же дату 2016 г. Об этом поведал глава Госстата Игорь Вернер в рамках заседания правительства. По его словам - сумма задолженности по выплате зарплаты на первое января составила 1,8 млрд грн. - на 4,8% меньше, чем на начало 2016 г.

По словам Вернера, основная сумма невыплаченной зарплаты – это промышленность - 74%. Снижение задолженности по зарплатам было за счет уменьшения задолженности на экономически активных предприятиях. Вернер уточнил также, что на январь задолженность на экономически активних предприятиях равнялась 1,1 млрд грн.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Владимир Гройсман заявлял, что повышение минимальной зарплаты возможно за счет детенизации.