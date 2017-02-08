В Украине подорожала промышленная продукция

Это – по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению же с январем 2016 г. – цены выросли на 36,8%. Об этом говорят данные Госстата. Цена производителей промышленной продукции уже в январе 2017 г. - по сравнению с прошлым месяцем стала ниже на 0,3%, с января 2016 г. цены выросли на 36,8% - также сказано в сообщении.

При этом в добывающей промышленности, а также в разработке карьеров в январе 2017 г. продукция стала дороже на 8,8%. В добыче сырой нефти, в частности - на 28,7%, железных руд - на 11,4%, камня и глины - на 4,2%.

Как сообщал УРА-Информ, Украина возобновила экспорт птицы в ЕС.