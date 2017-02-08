06:00 08.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В НБУ заявили, что 18 банков-банкротов были связаны с "семьей" Януковича

18 украинских банков, которые стали недавно банкротами, были связаны с окружением бывшего президента страны Виктора Януковича.

В НБУ заявили, что 18 банков-банкротов были связаны с

Еще 14 банков принадлежали политикам, шесть - бывшим государственным чиновникам, восемь - олигархам, 28 - бизнесменам и три - государству. Об этом говорится в данные Национального банка Украины.

Согласно обнародованной структуре выведенных с рынка банков, 21% принадлежали ближайшему окружению "семьи". Еще четыре банка НБУ определил как "авантюристы", а владельцев шести банков регулятор так и не смог классифицировать.

Эту группу определили, как "не идентифицированы", - пояснили в Нацбанке.

Напомним, в течение 2014-2017 годов в Украине признаны неплатежеспособными 87 банков.

Как сообщал УРА-Информ, 19 января признал неплатежеспособным киевский банк "Народный капитал".


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