В НБУ заявили, что 18 банков-банкротов были связаны с "семьей" Януковича

Еще 14 банков принадлежали политикам, шесть - бывшим государственным чиновникам, восемь - олигархам, 28 - бизнесменам и три - государству. Об этом говорится в данные Национального банка Украины.

Согласно обнародованной структуре выведенных с рынка банков, 21% принадлежали ближайшему окружению "семьи". Еще четыре банка НБУ определил как "авантюристы", а владельцев шести банков регулятор так и не смог классифицировать.

Эту группу определили, как "не идентифицированы", - пояснили в Нацбанке.

Напомним, в течение 2014-2017 годов в Украине признаны неплатежеспособными 87 банков.

Как сообщал УРА-Информ, 19 января признал неплатежеспособным киевский банк "Народный капитал".