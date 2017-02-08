В январе инфляция в Украине выросла до 1,1% - Госстат

В декабре инфляция составила 0,9%. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает Государственная служба статистики.

По данным ведомства цены, по сравнения с январем 2016 года на потребительском рынке выросли на 12,6%. Больше всего подорожали овощи. Тут рост составил на 14,5%. На 2,2-3,9% повысились цены на фрукты, молоко, сметану, кисломолочную продукцию, говядину, сыры, масло.

В то же время на 2,3% подешевели яйца. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия также выросли на 1,2%, в том числе табачные изделия - на 2,1%, алкогольные напитки - на 0,7%. Одежда и обувь подешевели на 4,3%, в частности, одежда - на 4,4%, обувь - на 4,1%. Повышение цен на транспорт в целом на 2,7% вызвано в основном подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 4,5%, топлива и масел - на 2,8%, автомобилей - на 2,1%. Услуги образования подорожали на 1,1% главным образом за счет повышения платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 8,8%.

В Госстате также напоминаю, что данные не учитывают информацию с аннексированного Россией Крыма, города Севастополе и временно оккупированной территории Донбасса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, инфляция в Украине в 2016 году составила 12,4%.