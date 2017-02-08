Рева заверил, что массовое закрытие предприятий не влияет на бюджет - ВИДЕО

Это гораздо больше, чем по сравнению с предыдущим периодом. По сравнению с январем 2016 года, на 38% увеличились доходы государственного бюджета, а на 20% выросли доходы пенсионного фонда Украины.

Поэтому массовое прекращение деятельности физических лиц-предпринимателей, не имело никакого негативного влияния на бюджет. Такое мнение высказал во вторник, 7 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов, министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, сейчас закрываются те предприятия, которые не вели хозяйственной деятельности и не платили налогов. Им с 1 января предложили ежемесячно платить не налог, а единый социальный взнос, чтобы у них шел пенсионный стаж.

В связи с чем, 129 тысяч таких ФЛП отказались это делать и приняли решение прекратить свою деятельность, - пояснил министр, добавив, что ничего не потеряли эти люди, поскольку они сами не зарабатывали, поэтому соответственно ничего не платили. Рева также отметил, что в прошлом году закрылись примерно 16,4 тысячи, за это же время открылись 28 тысяч лиц-предпринимателей.

Напомним, массовое закрытие ФЛП связано с изменениями в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". С 1 января 2017 года все физические лица-предприниматели обязаны регулярно платить единый социальный взнос в размере 704 гривны в месяц.

Как сообщал УРА-Информ, Рева рассказал, что за январь этого года в Украине нашли работу 45 тысяч человек. Это на 32% больше показателя прошлого года. По его словам, в Украине на 11 тысяч человек по сравнению с прошлым годом возросло количество обеспеченных работой. При этом число оперативно трудоустроенных возросло до 26 тысяч.