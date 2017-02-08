Наличный доллар в среду упал на четыре копейки

Наличный евро потерял 11 копеек. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 27,66 гривен, а евро продается по 29,70 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,90-27,45, продажи 27,40-28,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,1509, продажи – 27,6601 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,00-29,32, продажи - 29,25-30,00 гривен за евро.

Средний курс покупки евро составляет 28,8709, продажи - 29,6997 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,570 , продажи - 4,550-4,850 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,251, продажи - 4,695 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 7 февраля, наличный доллар повысился на две копейки. Наличный евро набрал десять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,19 гривен, а евро можно было купить по 29,81 гривен.