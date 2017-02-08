Гройсман обещает в этом году изменить пенсионную систему

В этом заверил в сред, 8 февраля, открывая заседание правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По словам главы правительства, Кабмин разработает и предложит на утверждение парламента пакет необходимых для этого решений.

Я считаю, что у нас есть все основания говорить о том, что эти изменения будут и они будут справедливыми. Пенсионеры почувствуют увеличение пенсионных выплат, но систему будет необходимо основательно поменять. Мы будем готовы предложить украинскому обществу такое решение, - отметил глава правительства, всему свое время, добавив, что реформа будет справедливой для всех.

Напомним, Кабинет министров до апреля доработает законы по реформированию солидарного пенсионного обеспечения.

Как сообщал УРА-Информ, ранее министр соцполитики Украины Андрей Рева заявлял, что в текущем году в Украине будет внедрена пенсионная реформа. По словам министра, фактически Министерство уже разработало первый вариант законопроекта о пенсионной реформе. А после того, как этот законопроект будет согласован Кабмином, его внесут на рассмотрение Рады.