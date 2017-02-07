В Украине из-за блокады Донбасса могут возобновится веерные отключения, – Насалик

Теплоэлектростанции перестанут получать антрацит и не смогут производить электроэнергию. Если будет полностью перекрыта зона АТО в определенный период у нас будет адаптации, и мы перейдем к веерным отключениям и ограничения в энергосистеме.

Об этом во вторник, 7 февраля, в Киеве на пресс-конференции заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Глава ведомства также отметил, что привезти оперативно уголь по импорту не получиться, поскольку сроки доставки могут затянуться до 50-60 дней.

Этот разрыв нужно будет чем-то компенсировать и компенсация возможна только за счет ограничения электроэнергии, - пояснил министр, добавив, что Украины может закупить восемь миллионов тонн угля, но его цена в мире может быть повышена на 30-40%, а этом значит дополнительные 20 миллиардов гривен могут лечь на плечи потребителей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса. По состоянию на 7 февраля, проходит 11 день блокады. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады.