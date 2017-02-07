В 2016 году в Украине зафиксирован рекордный убыток банковской системы, - НБУ

При этом регулятор пояснил такую ситуацию резервированием кредитного портфеля "ПриватБанка". Как сказано в "Обзоре банковского сектора", опубликованном Нацбанком во вторник, 7 февраля, в конце года НБУ вложил 159 миллиардов в портфель национализированного "ПриватБанка".

Для остальных банков отчисления в резервы значительно снизились, а совокупные убытки уменьшились до 23 миллиардов гривен по сравнению с 66 миллиардами гривен в 2015 году. В то же время в Нацбанке прогнозирует стабилизацию банковского сектора на протяжении 2017 года и выход на прибыльную деятельность.

В свою очередь, более 70% банков настроены оптимистично и ожидают роста кредитного портфеля предприятий в течение следующих 12 месяцев, - заверили в НБУ, добавив, что основной задачей банков на нынешний год станет восстановление кредитования реального сектора и домохозяйств.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 1 февраля международные резервы Украины составили 15 445,0 миллионов долларов. Это связано с временными сезонными факторами на межбанковском валютном рынке, а также необходимостью осуществления платежей по государственному долгу, - пояснили в НБУ.