09:59 07.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские АЭС за сутки произвели 269,03 млн кВт-ч электроэнергии

Украинские станции за прошедшие сутки выработали 269,03 млн кВт-ч электроэнергии. 

Украинские АЭС за сутки произвели 269,03 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы", - говорится в сообщении. 

В свою очередь сегодня на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков. Кроме того, на энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 105-е сутки капитального планового ремонта. А на энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 75-е сутки среднего планового ремонта.

Кроме того, диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 870 МВт, ЮУАЭС - 2 010 МВт, ХАЭС - 2020 МВт. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские АЭС за сутки произвели 255,80 млн кВт-ч электроэнергии. 


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