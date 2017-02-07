Украина может получить антрацит из США

Так, Украина вскоре может получить один млн тонн угля антрацита из США, частная генерация уже сейчас договаривается о поставках. Об этом в ходе пресс-конференции поведал министр энергетики Украины Игорь Насалик.

По его словам - есть информация, однако пока что она не была подтверждена, о том, что ведутся переговоры про поставку миллиона тонн угля из антрацитовой группы из США в Украину. Это подтверждает, что Украина ищет пути диверсификации поставок. Насалик добавил, что спустя одну неделю буду знать о завершении этих переговоров. Они ведутся на уровне частного сектора - сказал он.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине запасы угля за год сократились на 38%.