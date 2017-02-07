Пенсионную реформу реализуют в течение года, - Рева

Об этом министр сообщил в эфире одного из телеканалов. По словам министра, фактически Министерство уже разработало первый вариант законопроекта о пенсионной реформе. А после того, как этот законопроект будет согласован Кабмином, его внесут на рассмотрение Рады.

Прогнозировать, что это произойдет седьмого-восьмого февраля или через месяц - сложно. Но есть надежда, что пенсионная реформа в Украине все же вскоре будет проведена – отметил Рева.

Как сообщал УРА-Информ, Украина обещала МВФ уже до конца 2016 г. изменить пенсионный возраст.