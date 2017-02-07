НБУ на вторник вновь ослабил гривну

Национальный банк Украины установил на вторник, 7 февраля 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл. - 2726,2733 грн;
100 евро - 2920,3840 грн;
10 российских рублей - 4,6435 грн.
При этом регулятор установил на 7 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 334 445,58;
Серебро - 4 798,24;
Платина - 270 446,31;
Палладий - 203 652,62.
Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 6 февраля, 2016 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл. - 2707,7975 грн;
100 евро - 2908,4453 грн;
10 российских рублей - 4,5652 грн.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 26 января, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 14%. Свое решение регулятор прояснил необходимостью нивелировать инфляционные риски по достижению целей по инфляции в 2017 и 2018 годах.
Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в прошлом году замедлилась до 12,4%, что и прогнозировал НБУ. Этому способствовала умеренная волатильность курса гривны, которая наблюдалась в течение года, - пояснили в Нацбанке.