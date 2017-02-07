НБУ на вторник вновь ослабил гривну

100 долл. - 2726,2733 грн;

100 евро - 2920,3840 грн;

10 российских рублей - 4,6435 грн.

При этом регулятор установил на 7 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 334 445,58;

Серебро - 4 798,24;

Платина - 270 446,31;

Палладий - 203 652,62.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 6 февраля, 2016 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл. - 2707,7975 грн;

100 евро - 2908,4453 грн;

10 российских рублей - 4,5652 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 26 января, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 14%. Свое решение регулятор прояснил необходимостью нивелировать инфляционные риски по достижению целей по инфляции в 2017 и 2018 годах.

Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в прошлом году замедлилась до 12,4%, что и прогнозировал НБУ. Этому способствовала умеренная волатильность курса гривны, которая наблюдалась в течение года, - пояснили в Нацбанке.