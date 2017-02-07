Международные резервы Украины сократились на 0,6%

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

Как отмечается, в связи с временными сезонными факторами на межбанковском валютном рынке, а также необходимостью осуществления платежей по государственному долгу международные резервы за месяц сократились на 0,6%.

Кроме того, на динамику международных резервов в январе повлияли два основных фактора.

Во-первых, несмотря на благоприятный климат на финансовом рынке, в начале текущего года временно усилилось девальвационное давление на национальную валюту. Для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке, Нацбанк выходил с интервенциями, во время которых он продал $235,8 млн, в том числе $3 млн во время интервенций в форме запроса лучшего курса и купил $157,8 млн, в том числе $11 млн во время интервенций в форме запроса лучшего курса.

Вторым фактором, повлиявшим на формирование международных резервов, стало погашение правительством государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. На эти цели было направлено 138 млн долларов, из которых 42,3 млн долларов составили платежи по ОВГЗ.

"По итогам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка", - говорится в собщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", международные резервы Украины составили 15 445,0 миллионов долларов.