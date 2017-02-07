Кабмин снизил социальные нормативы тепло-, газо- и электроснабжения

Соответствующее постановление №51 от 6 февраля подписано Кабинетом министров Украины. Так согласно документу, правительство уменьшило социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 кубических метров на 1 квадратный метр отопительной площади.

При этом нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета снижены с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на квадратный метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период. Нормативы электрической энергии для индивидуального отопления также снижены с 65 кВт/час до 51 кВт/час на квадратный метр отапливаемой площади.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, снижение социальных нормативов тепло-, газо- и электроснабжения было одним из условий Международного валютного фонда для получения Украиной следующего транша кредита.