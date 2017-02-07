Евросоюз намерен продлить санкции против Януковича

Санкции также будут продлены и против его окружения. Как сообщает "Польское радио", согласие на продление санкций дали все страны Европейского союза.

Это означает, что до февраля следующего года активы в европейских банках, которые принадлежат бывшему президенту Украины и 15-ти его сотрудникам, будут заморожены, - пояснили журналисты.

Напомним, санкции против Януковича и его ближайшего окружение были введены в апреле 2014 года.

Как сообщал УРА-Информ, 4 марта прошлого года Совет Европейского союза подтвердил решение о продлении санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также еще 15 бывших чиновников времен его правления.