21:15 07.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100159655:Polishuk

Евросоюз намерен продлить санкции против Януковича

Европейский союз принял решение продлить санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича на следующий год.

Евросоюз намерен продлить санкции против Януковича

Санкции также будут продлены и против его окружения. Как сообщает "Польское радио", согласие на продление санкций дали все страны Европейского союза.

Это означает, что до февраля следующего года активы в европейских банках, которые принадлежат бывшему президенту Украины и 15-ти его сотрудникам, будут заморожены, - пояснили журналисты.

Напомним, санкции против Януковича и его ближайшего окружение были введены в апреле 2014 года.

Как сообщал УРА-Информ, 4 марта прошлого года Совет Европейского союза подтвердил решение о продлении санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также еще 15 бывших чиновников времен его правления.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив