Доллар в обменниках повысился до 27,70 гривен

Наличный евро набрал десять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,19 гривен, а евро можно купить по 29,81 гривен.

Так, курс покупки доллара сегодня составляет 26,90-27,55, продажи 27,50-28,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,1947, продажи - 27,7017 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,10-29,50, продажи - 29,40-30,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,9735, продажи - 29,8092 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,600, продажи - 4,550-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,28, продажи - 4,724 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 6 февраля, наличный доллар повысился на две копейки. Наличный евро также набрал три копейки. Таким образом, вчера американский доллар продавался по 27,70 гривен, а евро можно было купить по 27,17 гривен.