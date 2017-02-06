ЗВР Украины в январе сократились до 15,4 миллиардов долларов, - НБУ

Это связано с временными сезонными факторами на межбанковском валютном рынке, а также необходимостью осуществления платежей по государственному долгу. Таким образов международные резервы за месяц сократились на 0,6%.

Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщила пресс-служба Национального банка Украины. При этом в НБУ заверили, что в январе динамика международных резервов была сформирована двумя источниками факторов.

Вместе с тем в Центральном банке отметили, что в январе Национальный банк оставался на рынке для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке. Так, в начале текущего года, несмотря на благоприятные фундаментальные факторы, временно усилилось девальвационное давление на гривну. Тогда банк по интервенциям на межбанковском валютном рынке Украины продал 235,8 миллионов долларов, в том числе 3,0 миллионов долларов - по интервенциям в форме запроса лучшего курса для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны.

Кроме того, по данным НБУ, из резервов на осуществление платежей Правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено 138 миллионов долларов. Из них 42,3 миллионов долларов. - на обслуживание по государственным ценным бумагам ОВГЗ.

По результатам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка, - заверили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 1 января международные резервы составили 15 миллиардов 539 миллионов долларов.