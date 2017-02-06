В Украине количество безработных за месяц сократилось на 16%, - Рева

Это на 32% больше показателя прошлого года. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, в Украине на 11 тысяч человек по сравнению с прошлым годом возросло количество обеспеченных работой. При этом число оперативно трудоустроенных возросло до 26 тысяч.

Рева также рассказала, что в центре занятости подсчитали, что по состоянию на сегодняшний день на 16% или на 80 тысяч человек уменьшилась численность безработных, а количество тех, кто получает пособие по безработице уменьшилось на 15% или 63 тысяч человек. При этом согласно данным ведомства, в сфере занятости в январе на 37 тысячи или на 48% возросло количество новых вакансий, а средняя зарплата на вакансию составляет 3900 гривен, - пояснил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что уровень безработицы в Украине в декабре продолжил рост.