Рынок строительной спецтехники Украины

После многолетней стагнации отрасли, появилась положительная динамика. Но рост объемов строительных работ привел к проблемам с материально- техническим оснащением отрасли. Много лет из- за стагнации отрасль не обновляла парк техники. Это привело к тому, что на рынке сложился дефицит техники, выросли цены на аренду техники.

Еще одной острой проблемой стал кадровый вопрос- средняя заработная плата квалифицированного строителя в Украине 400 долларов, в Европе- минимум 800 долларов. Все это приводит к оттоку рабочей силы из страны.

Как преодолеть проблему дефицита техники и кадров в строительной отрасли? Об этом говорят эксперты рынка в программе Open Case с Наталией Церковниковой на 1 Деловом телеканале.