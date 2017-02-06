Приток валюты в Украину растет благодаря металлургии

Так, украинские металлургические заводы в январе 2017 г. нарастили прибыль от экспорта черных металлов на 71,9% - по сравнению с таким же периодом 2016 г. – до $655 млн (в январе 2016 г. – $381 млн). Согласно данным Госфискальной службы (ГФС), на черные металлы за указанный период пришлось 21,64% от объема поступлений от экспорта товаров - против 18,64% за первый месяц 2016 г.

Более того, Украина в январе 2017 г. увеличила на 37,7% экспорт металлоизделий – до $58,6 млн. В декабре этих изделий поставлено на $61 млн. За данный период объем импорта металлоизделий вырос на 14,3% – до $45,7 млн. В декабре 2016 г. было импортировано на $59,2 млн.

Как сообщал УРА-Информ, Канада продлила санкции против украинской металлургии.