Порошенко получил 732 тысяч гривен процентов в МИБ

Как сказано в сообщении о существенных изменениях, внесенных в реестр электронных деклараций на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, глава государства задекларировал две суммы доходов. Так презент за прошедший год получил проценты в Международном инвестиционном банке, конечным бенефициаром которого является он сам, 477 тысяч 087 гривен и 255 тысяч 290 гривен.

Напомним, в своей электронной декларации за 2015 год Порошенко указал этот банк в числе более ста юридических лиц, конечным бенефициаром которых он является.

Как сообщал УРА-Информ, в 2015 году главагосударства получил 12 миллионов 375 тысяч 404 гривен в виде процентов по вкладам в МИБ, 984 тысяч 834 гривен в виде инвестприбыли при погашении облигаций внутреннего государственного займа, 45 миллионов 938 тысяч 404 гривен курсовой разницы при погашении ОВГЗ от их стоимости и 2 миллиона 742 тысяч 123 гривен курсовой разницы при инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ.