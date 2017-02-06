Наличный доллар в обменниках повысился две копейки

Наличный евро также набрал три копейки. Таким образом, сегодня американский доллар продается по 27,70 гривен, а евро можно купить по 27,17 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,90-27,55, продажи 27,50-28,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,1709, продажи - 27,7005 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,50-29,55, продажи - 29,59-30,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,0708, продажи – 29,9054 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,600, продажи - 4,560-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,258, продажи - 4,694 за 10 рублей.