МВФ согласился снять требование о повышении пенсионного возраста, - Рева

Это последний вариант договора, которые сейчас есть от МВФ. Там согласились с тем, что на данном историческом этапе можно снять подобные требования.

Об этом в понедельник, 6 февраля, рассказал в эфире одного из украинских телеканалов министр социальной политики Андрей Рева. Глава ведомства также отметил, что сейчас в Украине 26 миллионов человек трудоспособного возраста.

Они способны платить единый социальный взнос, однако, реально его платят только 10,5 миллионов человек в то время, когда, по последним подсчетам в Украине 11,2 миллионов пенсионеров. Мы имеем колоссальный резерв по количеству тех, кто должен платить ЕСВ, поэтому правительство ставит вопрос: нужно ли нам искусственно уменьшать количество тех, кто будет получать пенсию? Конечно, нет, - сказал Рева, добавив, что сейчас реально можно увеличить плательщиков в Пенсионный фонд.

Мы так и пояснили МВФ, это наша позиция и именно поэтому мы противостояли логике, которую нам сообщали наши коллеги из МВФ, - подытожил Рева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Министерство финансов Украины с Международным валютным фондом разрабатывает модель пенсионной реформы, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста "в лоб".