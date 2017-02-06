Гройсман получил почти 103 тысячи гривен процентов в Ощадбанке

Как сказано в сообщении Единого государственного реестра деклараций, глава украинского правительства получил более ста тысяч гривен в виде процентов от депозита в государственном Ощадном банке Украины. Согласно новым данным сумма процентов составила 102772 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман подал электронную декларацию за 2015 год, в которой задекларировал 2,4 миллиона гривен, 870 тысяч долларов и 460 тысяч евро наличных средств.

По мимо этого премьер имеет в банке "Креди Агриколь Банк" вклад в 2 миллиона 111 тысяч 139 гривен, в ПриватБанке – 21,775 тысяч гривен и 16,2 тысяч евро, а в Проминвестбанке – 3,499 тысяч гривен.