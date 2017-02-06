17:26 06.02.2017 | Экономика | Новости
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Google, Apple, Microsoft и Facebook объявили "войну" Трампу

Компании заявили, что указ про мигрантов повредит их бизнесу, усложняя процесс трудоустройства, а также процесс поиска новых сотрудников.

Google, Apple, Microsoft и Facebook объявили

Крупнейшие IT-компании США, в том числе Google, Microsoft, Apple  и Facebook уже представили в апелляционный суд обоснование своих возражений против указа президента Дональда Трампа относительно запрета на въезд в США граждан семи государств.

Вышеуказанные компании, а также еще 93 уже направили в федеральный апелляционный суд правовую оценку ситуации, в которой сказано, что мигранты вносят немалый вклад в развитие инноваций, а указ президента способствует дискриминации.

Компании также отметили, что подобная политика вредит в т.ч. их бизнесу, усложняя поиск новых сотрудников и грозит переносом за пределы США рабочих процессов.

Как сообщал УРА-Информ, Трамп подготовил указы, ограничивающие въезд в США мигрантов с Ближнего Востока.


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