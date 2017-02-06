13:56 06.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Данилюк заверил в скором завершение переговоров с МВФ

Украина на сегодняшний день находится на последних этапах процесса переговоров с Международным валютным фондом.

Данилюк заверил в скором завершение переговоров с МВФ

В ближайшее время решение о получении от Фонда очередного транша макрофинансовой помощи будет принято. Об этом в понедельник, 6 февраля, во время пресс-конференции сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

По его словам, сейчас все технические моменты обговариваются для получения следующего транша. При этом министр выразил мнение, что полученный осенью транш от МВФ и получение следующего станет позитивным сигналом не только внутри страны, но и для инвесторов извне.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не видит предпосылок для отказа МВФ в предоставлении транша Украине.


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