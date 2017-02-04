09:16 04.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100159400:mysnichenko

Повышение "минималки" не станет причиной увольнений, - Гонтарева

Повышение минимальной зарплаты в Украине вместе с проведением реформ окажет положительное влияние на занятость людей. 

Повышение

Об этом сказано в комментарии главы НБУ Валерии Гонтаревой о влиянии повышения минимальной зарплаты на занятость. По ее словам - оценки, присутствующие в Инфляционном отчете, имели отношение к показателю официальной занятости, а не к "увольнениям".

Согласно оценкам Нацбанка, снижение формальной занятости будет происходить за счет закрытия "спящих" ФЛП по причине изменений в налоговом законодательстве. Глава НБУ подчеркнула, что повышение минимальной зарплаты простимулирует рост внутреннего потребления и экономической активности, и потому вырастет спрос на рабочую силу.

Как сообщал УРА-Информ, работодателей станут штрафовать за невыплату минимальной зарплаты – ранее сообщал Владимир Гройсман.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив