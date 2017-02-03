НБУ продолжает укреплять гривну

100 долл. - 2698,6979 грн;

100 евро - 2916,7527 грн;

10 российских рублей - 4,4989 грн.

При этом регулятор установил на 3 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 329767,39;

Серебро - 4779,39;

Платина - 268250,57;

Палладий - 204831,17.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 2 февраля, 2016 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл. - 2699,8586 грн;

100 евро - 2913,1474 грн;

10 российских рублей - 4,4766 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 26 января, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 14%. Свое решение регулятор прояснил необходимостью нивелировать инфляционные риски по достижению целей по инфляции в 2017 и 2018 годах.

Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в прошлом году замедлилась до 12,4%, что и прогнозировал НБУ. Этому способствовала умеренная волатильность курса гривны, которая наблюдалась в течение года, - пояснили в Нацбанке.