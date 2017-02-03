11:20 03.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Госдолг Украины увеличился до 71 млрд долларов в 2016 году

За 2016 год государственный и гарантированный государством долг Украины составил 70,97 млрд долларов. 
 

Госдолг Украины увеличился до 71 млрд долларов в 2016 году

Об этом сообщает Министерство финансов.

За год госдолг Украины вырос на 54,7 млрд долларов и достиг 81,8% ВВП. В свою очередь, по сравнению с 2015 годом, этот показатель увеличился на 8,3%.

"В гривневом эквиваленте государственный долг Украины на начало 2017 года составил 1,93 трлн гривен, что на 22,7% больше аналогичного показателя 2015 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в национальной валюте сумма выросла на на 357,580 млрд гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", общая сумма государственного, а также гарантированного государством долга Украины по результатам ноября составила 67,54 млрд. долл.


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