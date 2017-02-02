В Украину из-за границы перевели 2,5 миллиарда долларов

Об этом передает пресс-служба Нацбанка Украины на странице в соцсети Facebook. Согласно сообщению - переводы из Украины в другие страны составили 352 млн долл. - в эквиваленте, а переводы в пределах Украины - 3 млрд 671 млн долл. в эквиваленте.

Также сказано, что в течение 2016 г. в Украине были предоставлены услуги 39 систем перевода средств, из них 25 систем, созданных резидентами, а также 14 систем, созданных нерезидентами. Украина остается также реципиентом трансграничных переводов.

Как сообщал УРА-Информ, Украина в 2014 г. получила из Европы 7,5 млрд долл. денежных переводов.