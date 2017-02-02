В Кабмине доложили, что задолженность по зарплате шахтерам уменьшилась на 83%

По состоянию на 1 января задолженность уменьшилась на 176 миллионов 95,9 тысяч гривен и составляет 36,9 миллионов гриве. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает пресс-служба Министерства энергетика и угольной промышленности.

Согласно сообщению, по сравнению с январем 2016 года задолженность уменьшилась на 111 миллионов 656,5 тысяч гривен тогда, как в прошлом году на этот период она составляла 147 миллионов 748,8 тысяч.

В целом по состоянию на 1 января текущего года на государственных предприятиях Минэнергоугля Украины, которые находятся на подконтрольной украинской власти территории, общая задолженность по выплате заработной платы составила 55,6 миллионов гривен, - заверили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре прошлого года министр угольной промышленности страны Игорь Насалик обещал до января погасить задолженность по зарплате шахтерам государственных шахт.