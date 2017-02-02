В декабре Турчинов получил более 50 тысяч гривен

Вместе с тем в аппарате СНБО заверили, что на протяжении всего года Турчинов не получал ни премий, ни материальной помощи. Как рассказали в ведомстве, таким образом, в эту суму, полученную Турчиновым, входит надбавка за выслугу лет – 9000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 3600 гривен, надбавка за интенсивность труда – 16 560 гривен и надбавка государственному эксперту по вопросам тайн – 3600 гривен.

В ведомстве также напомнили, что согласно сообщению, размер зарплаты и надбавок определены постановлением Кабмина №304 от 20 апреля 2014 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак во вторник, 31 января, подписал приказ, согласно которому военнослужащим, выполняющим задачи в районе проведения антитеррористической операции, будет увеличена сумма денежного. Согласно документу, военнослужащим, которые несут службу на линии боевого столкновения, будет выплачиваться шесть тысяч гривен.