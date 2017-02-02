Украина в 1,6 раза нарастила объемы импорта газа из Европы

Это - в 1,6 раза (на 59,4%) больше показателей такого же периода 2016 г. Об этом сообщает пресс-службу ОАО "Укртрансгаз". Как говорится в сообщении - традиционно больше природного газа поступало по словацком газотранспортному коридору – а именно - 1,3 млрд кубометров, по венгерскому и польскому коридорам поступало по 0,1 млрд куб. м. Также сказано, что Украина голубое топливо с территории России не импортирует вот уже 433 дня.

Как сообщал УРА-Информ, Украина звеличила также объемы экспорта аграрной продукции – на 4,5% - сообщали в Минагрополитики.