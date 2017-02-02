Украина на 4,5% увеличила объемы экспорта агропродукции

Это - на 4,5% больше, чем было в 2015 г. Об этом поведали в пресс-службе Министерства аграрной политики страны. Экспорт украинских аграрных продуктов уже превысил 15,5 млрд долл. за 2016 г. и составил 42,5% от экспорта страны - уточнили в пресс-службе.

По данным министерства, традиционно максимальный объем продан за границу зерновых культур и семян масличных культур. Кроме того - в ТОП-10 экспортных товаров попали также соя, сахар и мясо. Как отметили в Минагрополитики, среди стран, куда в основном Украина экспортировала агропродукцию были: Азия - 45,9% экспорта на сумму 7,099 млрд долл., Европа - 27,5% на 4,24 млрд долл., Африка - 15% на 2,42 млрд долл.

Как сообщал УРА-Информ, Украина возобновила экспорт в ЕС птицы.