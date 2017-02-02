США частично сняли санкции с ФСБ России

Соответствующий документ опубликован на сайте американского финансового ведомства. В документе, в частности, напоминается, что предыдущая версия указа предусматривала полный запрет на сотрудничество с ФСБ.

Напомним, Трамп назвал условия для отмены санкций против России и пообещал сохранить санкции в случае их невыполнения.

Как сообщал УРА-Информ, ранее появилась информация, что в администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа уже подготовили указ о снятии санкций с России.