20:05 02.02.2017 | Экономика | Новости
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США частично сняли санкции с ФСБ России

Министерство финансов  Соединенных Штатов Америки разрешило американским компаниям сотрудничать со специальной службой по вопросам, связанным с получением лицензий и экспортом в Россию ряда продуктов в сфере информационных технологий.

США частично сняли санкции с ФСБ России

Соответствующий документ опубликован на сайте американского финансового ведомства. В документе, в частности, напоминается, что предыдущая версия указа предусматривала полный запрет на сотрудничество с ФСБ.

Напомним, Трамп назвал условия для отмены санкций против России и пообещал сохранить санкции в случае их невыполнения.

Как сообщал УРА-Информ, ранее появилась информация, что в администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа уже подготовили указ о снятии санкций с России.


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