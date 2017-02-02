Порошенко обсудил с президентом Болгарии реконструкцию дорог

Данная дорога ведет в Болгарию. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства. Стороны затронули также и вопросы дальнейшего внедрения проекта реконструкции дороги Одесса - Болград - Рени - говорится в сообщении.

Также президенты обсудили актуальные вопросы торгово-экономических отношений и укрепление сотрудничества двух стран в сфере энергетической безопасности. Также рассмотрены были и возможности проведения заседания украинско-болгарской межправительственной комиссии, занимающейся экономическим сотрудничеством.

Как сообщал УРА-Информ, Киев наладит сотрудничество с Марокко.