18:02 02.02.2017 | Экономика | Новости
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Порошенко обсудил с президентом Болгарии реконструкцию дорог

Петр Порошенко и президент Болгарии Румен Радев в процессе телефонного разговора поговорили про реконструкцию автодороги Одесса - Болград – Рени.

Порошенко обсудил с президентом Болгарии реконструкцию дорог

Данная дорога ведет в Болгарию. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства. Стороны затронули также и вопросы дальнейшего внедрения проекта реконструкции дороги Одесса - Болград - Рени - говорится в сообщении.

Также президенты обсудили актуальные вопросы торгово-экономических отношений и укрепление сотрудничества двух стран в сфере энергетической безопасности. Также рассмотрены были и возможности проведения заседания украинско-болгарской межправительственной комиссии, занимающейся экономическим сотрудничеством.

Как сообщал УРА-Информ, Киев наладит сотрудничество с Марокко.


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