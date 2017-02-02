НБУ продолжает укреплять гривну

100 долл. - 2699,8586 грн;

100 евро - 2913,1474 грн;

10 российских рублей - 4,4766 грн.

При этом регулятор установил на 2 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото -324968,48;

Серебро - 4751,75;

Платина - 267555,99;

Палладий - 204109,31.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 1 февраля, 2016 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл. - 2707,9535 грн;

100 евро - 2912,4040 грн;

10 российских рублей - 4,5069 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 26 января, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 14%. Свое решение регулятор прояснил необходимостью нивелировать инфляционные риски по достижению целей по инфляции в 2017 и 2018 годах.

Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в прошлом году замедлилась до 12,4%, что и прогнозировал НБУ. Этому способствовала умеренная волатильность курса гривны, которая наблюдалась в течение года, - пояснили в Нацбанке.