09:10 02.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Луганская и Донецкая области остались лидерами по задолженности выплаты зарплат

Зарплатные долги в декабре 2016 года задолжали в Луганской, Донецкой и Харьковской областях.   

Луганская и Донецкая области остались лидерами по задолженности выплаты зарплат

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

"1 января 2017 года долги по зарплатам в Луганской области составили 412,3 млн грн. В Донецкой области задолженность составила 263,3 млн грн, в Харьковской - 230,9 млн грн.", - говорится в сообщении.

Вместе с тем наименьшее зарплат задолжали в Черновицкой и Хмельницкой областях - по 1,9 млн грн. В совю очередь, в Киеве задолженность на 1 января составляла 76,5 млн грн.

Также отмечается, что всего в Украине на 1 января задолженность по выплате зарплат составила 1,791 млрд грн, уменьшившись в течение декабря 2016 года на 213 млн грн, или на 10,6%.

Кроме того, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее Владимир Гройсман заявил, что на сегодняшний день 400 тыс. граждан Украины получают пенсию размером 949 гривен. 


 
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